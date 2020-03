Rugby – Top 14 : «Ce serait bien qu’on voie nos demi-finales à Nice et la finale au Stade de France», Saint-André

Alors que le Top 14 est actuellement suspendu, Philippe Saint-André, actuel directeur du MHR, espérerait voir les demi-finales et la finale se disputer en juin à Nice et au Stade de France, comme prévu.

Alors qu’il est toujours impossible de définir une date de reprise des compétitions, Philippe Saint-André a émis un souhait fort dans les colonnes de L’Equipe de ce vendredi.

«Si je pense qu’on va rejouer cette saison ? Première chose : il faut arrêter cette épidémie, faire (en sorte) qu’il y ait le moins de morts possibles. Ensuite, pour le rugby, je pense sincèrement que ce serait bien qu’on voie nos demi-finales du Top 14 à Nice (les 19 et 20 juin) et la finale au Stade de France (26 juin)… Si la pandémie est stoppée. La Ligue vient de mettre en place trois commissions, j’en fais partie. Je me dis que dans cette année atypique, avec une année de Top 14 qui ne sera pas respectée car on n’aura pas le temps de disputer toutes les rencontres (il reste 9 journées de saison régulière), il faut trouver des artifices», a confié le directeur du MHR .