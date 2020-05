Rupert Grint (Harry Potter) papa : sa compagne Georgia Groome a accouché d’une petite fille magique

Le célèbre acteur Rupert Grint es devenu papa. La campagne de la star de la saga Harry Potter, Georgia Groom a accouché d’une petite fille, menant à terme sa grossesse, en plein confinement lié au COVID-19.

Selon les informations du Sun, la compagne de Rupert Grint, alias Ron dans la saga Harry Potter, a accouché d’une petite fille, en ce jeudi 7 mai. Le couple a en effet rédigé un communiqué de presse officiel annonçant la naissance : «Rupert Grint et Georgia Groome sont heureux de vous confirmer la naissance de leur petite fille», peut-on lire dans l’article.

En avril dernier, la grossesse de Georgia Groome avait été divulguée par un proche du couple : «Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d’annoncer qu’ils attendent un bébé et voudraient un peu d’intimité en ce moment», avait écrit un journaliste du Mirror. Mais ce n’était plus un secret pour personne car la jeune maman affichait fièrement son baby-bump comme le prouvent de nombreuses photos qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux, et sur lesquelles on pouvait voir son ventre rond.

Rupert Grint et Georgia Groom avaient également été aperçus par des photographes anglais en train de faire des courses dans le nord de Londres dans le but de faire des réserves à cause du confinement lié au COVID-19. Le Daily Mail avait alors diffusé ces clichés où on pouvait voir l’actrice vêtue d’un t-shirt noir mettant en valeur son ventre arrondi, d’un jogging noir et de baskets.

«L’heureux couple a été photographié en train de se promener après avoir visité d’une pharmacie, une boutique du supermarché Whole Foods», avait précisé le tabloïd. Georgia Groom et Rupert Grint ont donc accueilli leur premier enfant, pendant une période assez particulière. Pour l’instant, le prénom de leur première fille n’est pas encore connu.