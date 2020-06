Russie : pour prouver son amour à sa nouvelle petite-amie, il tue son ex à coups de couteau

Selon le site dailystar.co, les faits se sont déroulés dans le village de Suzun dans la région de Novosibirsk Oblast, en Russie.

Alexey, 19 ans, s’est séparé d’Ekaterina (photo droite) et s’est mis en couple avec sa nouvelle petite-amie Anastasia (photo gauche).

Mais très rapidement plusieurs disputes ont éclaté dans le couple car Anastasia était jalouse de l’ex petite-amie d’Alexey. Pour mettre fin à ces conflits et pour prouver son amour à sa nouvelle compagne, le jeune homme a décidé d’assassiner Ekaterina.

Le couple a invité la jeune fille pour un pique-nique et a décidé de lui faire boire et de la tuer alors qu’elle était endormie. Mais la jeune femme n’a pas bu. Alexey s’est alors saisi d’un couteau et a poignardé son ancienne amoureuse dans le cou.

La victime s’est mise à courir et a eu le temps d’appeler une amie. Le jeune homme l’a rattrapé et l’a poignardé une seconde fois dans le cœur. Le couple a ensuite étranglé la victime pour s’assurer qu’elle était bien décédée.

Alexey et Anastasia ont été interpellés et ont tous les deux avoué leur crime. Ils risquent jusqu’à 15 ans de prison.