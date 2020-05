Russie : un ministre hospitalisé après avoir été contaminé au coronavirus

Malgré le confinement, Emmanuel Macron va maintenir vendredi à l’Elysée la traditionnelle cérémonie de remise du muguet du 1er mai, mais en petit comité, en plein crash des producteurs de muguet paralysés par la fermeture des fleuristes.

Le muguet traditionnel sera offert au président vendredi à midi par des représentants de la filière horticole et le président du marché de Rungis Stéphane Layani. Il ne s’agit pas d’une réception mais d’un rendez-vous avec moins d’une dizaine de personnes, adapté aux circonstances sanitaires, a précisé l’Elysée. C’est la première fois depuis le confinement qu’une cérémonie est organisée à l’Elysée, à 10 jours du début du déconfinement.

L’an dernier, cette cérémonie avait été l’occasion d’une grande réception dans la salle des fêtes du Palais, avec 400 représentants des filières agro-alimentaires autour d’un buffet géant offert par les producteurs de Rungis.

Elle se passait également dans un contexte compliqué, le jour d’une manifestation de 40.000 personnes à Paris, à l’appel d’organisations syndicales, émaillée de heurts avec la police en marge du rassemblement.

Cette année, les horticulteurs, qui se retrouvent avec des hectares de fleurs sur les bras, ont réclamé en vain au gouvernement l’ouverture des fleuristes le 1er mai. La vente à la sauvette, tolérée chaque année, est également interdite.

A titre de consolation, ils ont obtenu de pouvoir vendre les brins dans les magasins ouverts. Boulangeries et supermarchés devraient donc pouvoir proposer du muguet aux Français vendredi. Les fleuristes peuvent également en vendre à distance.

Mais la fédération des maraîchers nantais, qui regroupe les producteurs installés à la périphérie de Nantes, où pousse plus de 80% du muguet vendu en France, estime déjà que plus de 70% des 60 millions de brins de muguet habituellement vendus, qui avait été planté avant le confinement, seront perdus cette année. Le muguet représente entre 20 et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, selon la fédération.