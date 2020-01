Russie : Une directrice d’école engage deux élèves pour «tuer» sa rivale

Une scène de jalousie a mal tourné à Moscou en Russie. Une Directrice d’une école V. M. a engagé deux de ses élèves pour assassiner sa rivale qui lui aurait piqué son mari.

Selon le site netafrique qui rapporte l’information, cette directrice d’école n’avait pas supporté que son compagnon M. K. l’abandonne pour refaire sa vie avec S. K. Ayant appris donc que cette dernière était enceinte, elle a décidé de se venger.

C’est ainsi qu’elle a engagé deux de ses élèves pour assassiner sa rivale. Ceux-ci, apprend le média, ont porté six coups de couteau à la jeune femme. Touchée au visage, à la nuque, aux poumons et à l’abdomen, cette dernière a perdu plus de quatre litres de sang. Transportée à l’hôpital, elle se trouverait toujours entre la vie et la mort.

Interpellée, la présumée coupable V. M. affirme qu’elle aurait juste voulu « faire peur » à la victime mais que les choses ont mal tourné.