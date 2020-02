Russie : Vladimir Poutine limoge l’un de ses conseillers emblématiques

Vladimir Poutine a limogé mardi l’un de ses conseillers les plus emblématiques, Vladislav Sourkov, architecte de la «verticale du pouvoir», donné sur le départ depuis des semaines.

Le limogeage de Vladislav Sourkov, 55 ans, a été annoncé par un décret publié sur le site du Kremlin. Ses éventuelles nouvelles fonctions n’ont pas été révélées. Ce dernier avait déjà été remplacé le 11 février par le chef-adjoint de l’administration présidentielle Dmitri Kozak, 61 ans, en tant que négociateur en chef sur le conflit dans l’est de l’Ukraine, à l’heure d’un début de relance du processus de paix entre Moscou et Kiev.

Vladislav Sourkov est pour beaucoup d’opposants russes une bête noire, car c’est lui qui, depuis l’administration présidentielle, a organisé au début des années 2000 l’instauration d’un système de pouvoir avec des médias sous contrôle, une opposition docile au Parlement et la répression de la contestation publique. Il est l’artisan du concept de «verticale du pouvoir», une autorité de l’Etat dépendante du seul Vladimir Poutine.

A partir de 2014, il est le principal stratège russe dans la crise ukrainienne, marquée par l’annexion de la Crimée en 2014 et un conflit meurtrier entre forces de Kiev et séparatistes pro-russes dans l’est du pays, qui a fait plus de 13.000 morts.