Rwanda : la police abat deux personnes qui ont défilé les mesures de confinement

La police rwandaise a tué deux personnes qui ont défié les ordres de confinement imposés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus.

Les deux hommes dans la vingtaine «ont tenté de se battre avec des officiers», a déclaré mercredi par téléphone le porte-parole de la Police nationale rwandaise, John Bosco Kabera.

Le Rwanda a commencé un confinement national de deux semaines le 22 mars, limitant les déplacements entre les villes et les villages et demandant aux gens de rester à l’intérieur. Ses mesures sont parmi les plus strictes d’Afrique.