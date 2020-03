Ryan Tedder vient de dévoiler «Stupid Love», le premier extrait de son sixième album

Ryan Tedder, le leader de One Republic, vient de confirmer qu’il travaillait sur Chromatica, le sixième album de Lady Gaga.

«Heureux de faire partie de cet album sur une petite poignée de titres qui arrivent ;))», a-t-il écrit dans un post Instagram en taguant la chanteuse ainsi que Bloodpop.

La symbolique derrière Chromatica

Il y a quelques jours, Lady Gaga a dévoilé Stupid Love, le premier extrait de Chromatica, avant de confier quelques détails au micro de Zane Lowe pour Apple Music.

«Le symbole pour Chromatica comprend une onde sinusoïdale, ce qui correspond à un signe mathématique pour le son et c’est ce à partir de quoi tous les sons sont faits. Et pour moi, le son est ce qui m’a soignée dans une période de ma vie, et ce qui m’a encore soignée en faisant cet album et c’est vraiment ce dont traite Chromatica. C’est à propos du fait d’aller mieux, et aussi d’être courageux. Quand on parle d’amour, je pense que c’est important d’inclure le fait que ça requiert une tonne de courage d’aimer quelqu’un.»