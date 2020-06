Sadio Mané au PSG ou au Real Madrid ?

La star Sénégalaise, Sadio Mané est suivi de près par les grands clubs. Vue que son bail termine en 2023 avec Liverpool, le club marengue et le PSG rêvent de compter l’actuel ballon d’Or africain dans leur effectif.

Le jeune attaquant de 28 a ses preuves avec ses manières de jeu. Aujourd’hui beaucoup de club rêvent d’avoir Sadio Mané. Mais de l’autre côté, le Liverpool ne veut pas laisser le joueur. Avec le temps passé, Mané aussi affirmait que Liverpool est devenu une marmaille pour lui.

«Pour être honnête, je suis vraiment content de faire partie de ce club, de cette famille. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, et je suis toujours reconnaissant pour le soutien apporté. Ce n’est pas juste génial pour moi, mais pour toute l’équipe parce que ça nous motive encore plus. On a envie de s’améliorer, encore et encore… Franchement, il est très difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point je suis heureux ici» avait-il dit.

Le journal The Sun révèle qu’il aurait reçu une offre de prolongation de contrat selon les dernières informations . Mané n’aurait pas encore apporté la moindre réponse concernant cette proposition de Jürgen Klopp et de Liverpool. Ce silence serait plutôt favorable au PSG et au Real Madrid.

Cependant, les informations relayées annonce que, pour arracher l’ailier au coach de Liverpool, il faudra payer une somme avoisinant les 166M€.

Une grosse boule pour le joueur. Les yeux sont donc braqués sur 2023 afin de voir le choix du joueur.