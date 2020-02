Saint Valentin : l’artiste Elow’n du groupe Kiff no Beat en mode Grand P d’Eudoxie Yao

Le rappeur Elow’n, membre du groupe Kiff no Beat, a offert un joli cadeau à son épouse Samira à l’occasion de la fête de Saint Valentin.

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour. Et le jeune rappeur ivoirien, Elow’n, membre du célèbre groupe «Les Kiff No beat», n’est pas resté en marge de cette célébration de l’amour.

L’artiste a prouvé de la plus belle des manières son amour à son epouse Samira à qui il a offert une luxueuse voiture de type mercedes toute neuve. Un événement heureux que le rappeur a tenu à partager avec ses followers sur Instagram. «Faut te défendre avec ça mon coeur. Petit à petit, nous allons transformer ça en Bugati. Bonne fête de Saint Valentin mon amour», a écrit Elow’n.

De son vivant, Arafat Dj avait été nargué à l’époque par le jeune Elow’n, après la violente bagarre qui l’avait opposé en mai 2019 à Debordo Leekunfa. Le Beerus Sama avait en revanche révélé avoir été l’ex petit ami de la femme du rappeur et donc, qu’il méritait un peu plus de respect de la part d’Elow’n. Des révélations qui n’ont eu aucun impact sur le couple du jeune rappeur qui semble encore plus amoureux de sa dulcinée. Cela s’est encore demontré ce 14 février 2020.

Notons que l’artiste guinéen Grand P a aussi témoigné son amour à la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao en ce jour de célébration de la fête de Saint Valentin. A travers une déclaration digne d’un poète, la star guinéenne tente un rapprochement auprès de la Go Bobaraba qui a récemment décidé de mettre fin à sa relation avec Grand P suite à une vidéo diffusée sur la toile, dans laquelle l’on aperçoit l’artiste guinéen en train d’embrasser une autre femme.

«Il y a des mots dont je me rappelle, des mots d’amour que tu m’as dits qui résonnent encore sans cesse et qui me rapprochent de toi ma femme Eudoxie Yao. Tu me manques beaucoup. Laissons-les parler (…) Ils sont jaloux de notre couple. Joyeuse fête de Saint-Valentin», a écrit Grand P.