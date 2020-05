Sankuru : une femme accouche de 3 grosses boules de chair humaine

Le 11 novembre 2016, un couple, âgé d’une quarantaine d’années, avait été pris à partie par une bande de jeunes parce qu’il s’embrassait à un arrêt de bus à Lyon.

Marin, âgé à l’époque de 20 ans, qui attendait le bus avec sa petite amie Amandine, s’était alors interposé pour les défendre.

Mais il n’était pas de taille face aux agresseurs trop nombreux et l’un d’eux l’avait violemment frappé à plusieurs reprises à coups de béquille.

Pris de convulsions, le jeune homme s’était écroulé au sol. Dans le coma pendant deux semaines, il s’était finalement réveillé, à la surprise des médecins.

Mais Marin, qui poursuit actuellement sa rééducation, gardera des séquelles physiques à vie. Son principal agresseur avait été condamné à sept ans et demi de prison en 2018.

Trois ans et demi plus tard, il a obtenu une libération conditionnelle et pourrait être libéré. Le parquet a fait appel de cette décision. La famille de Marin fait part de sa stupéfaction et dénonce cette libération anticipée.