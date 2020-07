Santé : comment utiliser le gingembre pour une santé parfaite ?

Reconnu pour ses multiples bienfaits, le gingembre est une plante vivace qui se développe dans les régions chaudes.

Appelé zingibéracée en classification botanique, le gingembre est une plante qui peut être utilisé sous plusieurs formes : Infusions, poudres, teintures, huiles essentielles, extraits fluides, épices, capsules. Sa consommation est bénéfique à la santé à cause de sa teneurs en des substances très actives telles le gingérol, le shogaol et le zingérol.

Les propriétés du gingembre :

Le gingembre est convoité pour l’action sédative qu’il exerce sur la muqueuse de l’estomac. Il apaise les douleurs gastriques et le protège. Il joue un rôle anti-inflammatoire , antioxydant et fébrifuge. L’extrait aqueux de gingembre contribue à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang (effet hypocholestérolémiant).

Le gingembre est surtout indiqué dans la prise en charge des troubles digestifs tels que les nausées, les vomissements et les inflammations de l’estomac (gastrites). Il est aussi recommandé pour apaiser la toux, pour traiter les rhumes et la grippe, en cas d’insuffisance biliaire ou pancréatique. En usage externe, l’huile essentielle de gingembre permet de traiter les entorses, de soulager les douleurs musculaires et les douleurs articulaires liées aux rhumatismes. Enfin, cette plante est administrée à titre préventif pour réduire le risque de la maladie d’Alzheimer et de maladie cardiovasculaire.

Bon à savoir :

Malgré les bienfaits du gingembre, le gingembre ne doit pas être utilisé avant une intervention chirurgicale en raison de son effet action anticoagulant. Aussi, une prise quantitative de ce produit entraîne des troubles gastraux- intestinaux suivis de réactions allergiques chez certaines personnes.

Cependant, sa consommation est conseillée car il requiert d’effets bénéfiques que négatifs sur la santé.