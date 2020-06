Santé : le caladium bicolore pour finir avec les nausées et vomissement pendant la grossesse

La période de grossesse est souvent secouée par divers troubles. Notamment les nausées et vomissements. Mis à part des médicaments pharmaceutiques, qui n’apaisent que l’effet. Il existe des moyens naturels à base de plantes pour en finir totalement.

Faire la décoction avec un litre d’eau, une poignée des feuilles fraîches de caladium bicolore et laisser cette décoction sur le feu de manière à réduire le volume d’eau à environ 200ml. Boire en prise unique la totalité de ce décocté.

Cinq minutes après, le vomissement va s’arrêter et le malade aura satisfaction. Il urge de rappeler que le caladium bicolore est une plante vivace à souche tubéreuse, très évasée et caduc. Il mesure généralement entre 25 et 40 mètres. Longtemps considérée, comme fleurs inutiles, elle se révèle aujourd’hui très efficace pour stopper le vomissement.