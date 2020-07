Santé : le laurier, une feuille aux vertus multiples

Présente dans la cuisine africaine et du monde, les feuilles de lauriers sont très efficaces pour le maintien d’une bonne santé.

Si pour la plupart du temps ces feuilles sont utilisés dans la cuisson de la viande en vue de l’aromatiser, il est important de rappeler qu’il joue un autre rôle encore plus bénéfique dans ce contexte.

L’ajout des feuilles de lauriers dans la viande transforme en effet les triglycérides en acides gras moins saturés favorisant ainsi une bonne digestion.

Que guérit exactement les feuilles de lauriers ?

Troubles digestifs :

La présence de lauriers dans votre alimentation traite des problèmes digestifs tout en éliminant les grumeaux, les mauvais cholestérols, corrige les inflammations de l’estomac, la constipation et élimine les acidités.

Toux et rhume :

Très riche en vitamines C , les feuilles de lauriers interviennent efficacement dans le traitement de la toux et de la rhume. Il suffit de préparer les feuilles et inhaler la vapeur.

Prévient le cancer :

Sa teneur en des substances telles que l’acide caféique, la quercétine, leigonol et le Bartolinide empêchent la formation de cellules cancéreuses Dans le corps.

Insomnie : une prise des feuilles de lauriers avant le coucher déstresse, élimine l’anxiété et lutte contre l’insomnie.

La prise de lauriers en infusion régularise les selles et favorise la production d’une quantité suffisante d’insuline.