Santé : les activités phares pour 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité. Plusieurs mesures sociales sont prévues dans le secteur de la santé.

Dans le domaine de la santé, la politique économique sera conforme, en plus du PAG, au Plan national de développement sanitaire (PNDS). Ainsi, spécifiquement pour la gestion 2020, les priorités de l’État concerneront la mise aux normes des formations sanitaires dans le cadre de la généralisation du volet Assurance-Maladie de l’ARCH ; le renforcement du plateau technique des centres hospitaliers à travers l’acquisition de scanners et d’IRM, la poursuite de la construction/équipement/eau/électricité des unités de dialyse ; la construction et l’équipement d’infrastructures sanitaires : centre hospitalier de référence de rang régional et hôpitaux de zone3A, ABD, Ouidah et PAS ; la poursuite de la construction de l’unité de soins palliatifs du CNHU ; le recrutement/le renforcement des capacités des ressources humaines qualifiées dans les formations sanitaires, etc.

Pour ce faire, des ressources qui s’élèvent à 70,319 milliards Fcfa en 2020 contre 63,610 milliards Fcfa en 2019, y compris les dépenses non réparties ont été allouées au Ministère de la santé.

Le budget est en augmentation de 6,709 milliards Fcfa soit 9,54% et se décompose en fonctionnement : 55,219 milliards Fcfa et Investissement : 15,100 milliards Fcfa.