Santé : remède pour une femme qui a ses menstrues pendant la grossesse

La grossesse est en temps normal une période de cessation de tout écoulement sanguin ( menstrues). Malheureusement ou à cause de certaines anomalies, certainement femmes jusqu’à trois mois de grossesse continuent d’avoir ces écoulement. La plupart du temps, cela nécessite des consultations médicales à n’en point finir.



Les barves d’escargots sont pourtant une solution très efficace pour en finir. Le remède consiste à prendre un gros escargot adulte bien formé et une banane douce non mûre non plantain. Calciné tout et réduire en poudre. Prendre une cuillerée à café de la poudre avec un peu d’eau froide matin et soir pendant une semaine. Vous serez surpris du résultat…

