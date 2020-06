Un Blanc avoue avoir infectés 3700 jeunes filles du VIH/SIDA

Plus de 3700 jeunes filles africaines dans 8 pays africains différents ont été affectés par le VIH/SIDA , avoue un homme blanc. L’homme a dit qu’il était venu en Afrique pour le tourisme sexuel et a fini par infecter plus de 4000 adolescentes.

La raison pour laquelle il l’avait fait , est qu’il était en bonne santé lorsqu’il a quitté son pays pour l’Afrique. mais après les trois premiers mois de sa tournée, il a contracté le virus. Cela l’a frustré, et il s’est dit qu’il transmettrait le virus à autant d’Africains avant son retour dans son pays.

Dans sa déclaration , il avoue avoir couché avec plus de 5000 filles en seulement 9 mois en Afrique.

«J’ai quitté l’Europe avec plus de 100 000 euros et je suis venu en Afrique pour le dépenser et m’amuser. J’ai rencontré beaucoup de filles qui étaient sympas et nous échangeons rapidement. Mon premier arrêt a été en Côte d’Ivoire où d’après mon estimation, j’ai couché avec plus de 600 filles de 19 à 25 ans». A t-il declaré.

«Je pense que les filles africaines sont les meilleures et j’aime les filles à la peau foncée. J’étais au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, au Gabon, au Maroc, au Nigéria et en Côte d’Ivoire» Les filles africaines veulent juste de l’argent, si vous avez de l’argent, vous pouvez en obtenir.

Il était donc facile pour moi d’avoir de nouvelles filles au quotidien. J’ai les noms de toutes les filles avec qui j’ai couché et je les publierai dans les jours à venir». Il ajoute en ces termes ;

«La plupart d’entre eux ne voulaient même pas que nous utilisions des préservatif. Ce que je ne peux pas dire, il semble que certains d’entre eux voulaient porter mon enfant et j’ai fini par contracter le VIH / SIDA. Cela m’a frustré et j’ai décidé de me venger»

Il a affirmé que la plupart de ses victimes se trouvaient au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Nigéria et qu’il était certain d’avoir eu des enfants lors de ses nombreuses rencontres. Il dit qu’il publierait le nom et les photos de toutes les filles avec qui il avait couché , dans les prochains jours.