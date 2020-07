Scandale Barçagate : descente de la police au siège du club

La fin de cette affaire reste encore loin à espérer si toutes les informations nécessaires ne sont pas encore réunies. À cet effet, la police pour la suite de ses enquêtes s’est rendu en ce jour au siège du club Blaugrana.

En réalité, il s’agissait d’une affaire de contrôle dont le club avait fait appel à une entreprise appelée pour une prestation bien définie. Ainsi, ladite société avait pour mission de surveiller les réseaux sociaux et générer de faux comptes qui s’en prenaient à différents joueurs actuels et anciens du Barça. Mais l’affaire a tourné au vinaigre, éclabousse et devient un scandale dont des plaintes n’ont pas tardé à être déposé contre les dirigeants.

Alors pour la suite des investigations, Lavanguardia révèle que ce matin la police s’est rendue au siège du club pour se saisir de documents supplémentaires. Elle cherche de nouvelles informations relatives aux différents contrats passés avec la fameuse société I3 Ventures en question. La situation se poursuit et selon les médias espagnol, le témoignage de certains dirigeants sur cette affaire ne tardera pas à venir. Affaire à suivre donc !