Scandale : Kyle Walker s’est payé 2 prostituées durant le confinement

Depuis que l’épidémie du Covid-19 fait rage dans le monde, une grande partie des célébrités et sportifs conseillent à leurs fans de rester chez eux, quand ils ne s’impliquent pas directement dans l’effort financier pour venir en aide aux institutions qui ont besoin de matériels notamment.

Kyle Walker, joueur de Manchester-City, s’est lui aussi prêté au jeu et a tenu à montrer l’exemple auprès de son public. Dans une vidéo postée sur son Instagram, le 28 mars, le défenseur anglais a demandé à ses abonnées de rester chez eux…

Alors que Kyle Walker demandait à ses fans de respecter les mesures de confinement et de faire attention en se protégeant du virus, ce dernier à dérogé à la règle. En effet, censé être lui aussi confiné en cette période, ce dernier en a profité pour inviter 2 prostituées, ce mardi, pour lui et un de ses amis.

La 1ère étant Louise McNamara âgée de 21 ans tandis que la 2nde est une brésilienne de 24 ans dont le nom est resté inconnu. Les 2 escorts girls ont quitté son domicile de Hale, Cheshire, le mercredi matin…

Vite repéré et l’affaire dévoilée dans les médias anglais, le Sun en tête, le défenseur a dû faire son mea culpa dans un communiqué publié ce dimanche :

«Je veux me saisir de cette occasion pour présenter mes excuses publiques pour les erreurs que j’ai commises lors de cette soirée. Je comprends que ma position de sportif professionnel me donne des responsabilités et m’oblige à être un modèle. Je tiens à m’excuser auprès de ma famille, de mes amis, de mon club, de mes supporteurs et du public pour les avoir laissés tomber. Il y a des héros qui font une différence vitale pour la société en ce moment et j’ai tenu à les soutenir et à souligner leurs sacrifices incroyables et le travail qu’ils ont accompli pour sauver des vies au cours de la semaine dernière…»

De son côté, son club, Manchester City s’est exprimé à son tour. Devant le scandale, les dirigeants envisagent une procédure disciplinaire : «déçu d’entendre ces allégations. Nous prenons note de la déclaration et des excuses rapides de Kyle, et nous allons mener une procédure disciplinaire interne dans les prochains jours».