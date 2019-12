Scandale : Rain Dove, l’ex de Rose McGowan, reconnait avoir vendu les SMS d’Asia Argento à TMZ.

Le mannequin Rain Dove a enfin reconnu qui a vendu à TMZ les SMS compromettants qu’Asia Argento lui avait envoyés et dans lesquels elle disait avoir eu des relations sexuelles avec un mineur, rapporte 20minutes.fr. Ce qui a coûté à l’actrice italienne d’être accusée de détournement de mineur.

L’ex de Rose McGowan, dans une vidéo postée sur YouTube et intitulée «EXPOSING MYSELF : Sharing Lies and Secrets», dit avoir reçu 10.000 dollars pour ces informations confidentielles.

«Je n’ai pas toujours été la meilleure personne et je veux être honnête avec vous», explique-t-il en description de la vidéo.

«J’ai demandé l’avis de mes amis les plus proches dont certains sont très puissants et ont beaucoup de connexions dans l’industrie et ils m’ont dit “Fais-le” (…) J’ai touché 10.000 dollars de TMZ. J’en ai donné 20 % à un agent qui m’a permis de rester anonyme (…) Mais au final, j’ai fait don de la plupart de cet argent à des associations comme RAINN, qui se bat contre les agressions sexuelles, et à beaucoup d’activistes», a précisé Rain Dove.

Asia Argento s’est défendue des accusations en affirmant que c’était Jimmy Bennett qui l’aurait agressée sexuellement alors qu’il n’avait que 17 ans, indique le site.