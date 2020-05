Scènes de porno : «Je suis rentré dans ce jeu à cause de la frustration et la méchanceté des gens», Tiesco le sultan

Depuis quelques jours, l’artiste Couper décaler, Tiesco le sultan, s’adonne à des pratiques peu orthodoxes sur la toile. Sévèrement critiqué, il en a donné les raisons.

Tiesco le sultan a récemment eu des démêlés avec la justice. Son manager avait même annoncé son arrestation puis son transfert à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Mais fort heureusement, les choses sont rentrées dans l’ordre et l’artiste a repris ses activités. Mais «Le rebelle de Poy» qui se présente comme le nouveau boss du showbiz ivoirien, s’affiche depuis quelques jours dans des postures qui choquent la sensiblité des internautes.

En effet, Tiesco le sultan apparait dans de nombreuses vidéos avec de jeunes filles à moitié nues. Ces scènes qui frisent la pornographie sont fortement décriées par des internautes.

«Voilà un artiste qui fait tout pour qu’on parle de lui. En bien ou en mal, ce n’est pas son problème. Il a essayé toutes sortes de buzz, ça n’a pas marché et maintenant, il nous présente des scènes d’une perversité inimaginable. Franchement, Tiesco, ressaisis-toi. Tu n’as pas besoin de tout ça pour vendre ta musique», a commenté un internaute.

Cependant le rebelle de Poy dit avoir ses raisons et il les a dévoilées dans une vidéo publiée sur sa page facebook. «Je suis rentré dans ce jeu à cause de la frustration et la méchanceté des gens. Tout le travail que j’ai fait n’a jamais été reconnu. Donc je suis obligé d’appliquer le plan B. Un vrai garçon, c’est comme ça. Quand on te ferme une porte, il faut ouvrir une autre…», a déclaré Tiesco le sultan.

Puis d’ajouter: «Je voudrais lancer un message à tous ces jeunes qui ont envie de faire comme moi, sachez qu’avant de faire comme moi, il faut avoir 10 ans de carrière; il faut faire au moins plus de 50 chansons; il faut faire plus de 20 clips…Et avec toutes les frustrations qui existent dans le milieu, si jamais, ça ne marche pas, tu actives le plan B. Mais on ne se lève pas un bon matin pour faire comme Tiesco le sultan. Si tu viens sur ma chaine, tu verras de la musique de qualité, des clips de qualité qui sont enfermés par la sorcellerie…», s’est-il justifié.