Science et technologies : la nécessité d’encourager les filles

Malgré les progrès accomplis pour ouvrir de nouvelles opportunités, les femmes et les filles continuent d’être sous-représentées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Une situation qui mérite d’être corrigée.

La participation accrue des femmes à la science est essentielle pour relever les grands défis mondiaux tels que le changement climatique, notamment parce qu’elles contribuent à une meilleure compréhension des effets du changement climatique sur différentes communautés et aident à mettre au point une réponse plus efficace et durable à la menace climatique.

Au collège privé ‘’Les Enfants Bénis’’ de Calavi, sur 152 candidats au BAC en série scientifique, on dénombre 22 filles. Le directeur explique : «Les filles préfèrent les séries A et B. elles estiment que les Mathématiques sont difficiles à comprendre avec beaucoup d’exercices qui donnent le tournis».

Les estimations de l’UNESCO suggèrent que seuls quelques 35% de tous les étudiants inscrits dans les filières scientifiques, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) sont des femmes. Il est également capital de combler les disparités entre les sexes en science pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies et respecter la promesse de l’Agenda 2030 de «ne laisser personne de côté».

Selon une étude menée par L’Institut de statistiques dans les sciences, dans 14 pays, la probabilité pour les étudiantes d’obtenir un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat dans un domaine lié aux sciences est respectivement de 18%, 8% et 2%, tandis que ces pourcentages sont de 37 %, 18% et 6% pour les élèves de sexe masculin.

Une pleine et égale participation des femmes et des filles à la science peut jouer un rôle essentiel pour assurer la diversité de la recherche, élargir le bassin de chercheurs talentueux et apporter de nouvelles perspectives. Par exemple, une enquête anonyme qui examine les moteurs et les obstacles à une carrière en science et en ingénierie a été élaborée.

En comparant les réponses des hommes à celles des femmes, les résultats montreront dans quelle mesure les décisions familiales, les considérations financières, les cultures du travail et la discrimination peuvent influer sur leurs carrières respectives dans les domaines des STIM.

Des raisons à prendre en compte…

Quand on éduque un garçon, on éduque une personne tandis que lorsqu’on éduque une fille, on éduque une famille entière. C’est pourquoi, l’éducation scientifique, technique et professionnelle des jeunes filles est cruciale pour relever le niveau d’instruction scientifique et technologique de la prochaine génération des filles.

Plusieurs raisons justifient donc la nécessité d’encourager les jeunes filles à suivre l’enseignement scientifique, technique et professionnel. Il s’agit de la nature du marché du travail qui est changeante. Les femmes et les jeunes filles ne peuvent plus se restreindre à l’éventail limité de leurs occupations traditionnelles.

Avec l’accroissement du nombre des emplois techniques, les femmes continueront à souffrir du chômage, à moins qu’elles n’aient la possibilité d’accéder à ces métiers. Les applications de la technologie envahissent notre vie quotidienne et l’implication grandissante des femmes dans ce domaine peut déboucher sur un important savoir dans les secteurs de la sécurité alimentaire, les soins médicaux et les besoins de la collectivité en général.

Aussi, les femmes africaines représentent –elles plus de la moitié de la population de leurs pays et ne sauraient, en tant que ressource humaine, être laissées en marge de son développement économique, notamment pendant cette période de bouleversements sociaux, culturels et politiques que connaît le continent.

Par ailleurs, le niveau de leur instruction des filles déterminera s’elles peuvent utiliser les acquis de la science dans leur vie quotidienne en lisant les supports d’informations, en comprenant et à utiliser les engrais, en encourageant des pratiques sanitaires efficaces au sein de la communauté ou encore en reconnaissant les bienfaits de l’espacement des naissances.

Par Ornella PARAISO