Secrets de femme : la barve d’escargot pour vos soins corporels

La barve d’escargot est un véritable trésor offert par la nature. Elle renferme de nombreuses propriétés pouvant régler les affections comme l’acné, les rides,les ridules,les tâches de la peau, les brûlures,les cicatrices,les vergétures…

Riche en Allantoïne, collagène, élastine, acide glycolique et vitamines A et C, les barves d’escargots aident à garder la peau propre jour après jour. Elle aide à lutter contre les imperfections et le vieillissement de la peau. Pour ressentir ces effets, voici quelques conseils d’usage :

– Appliquer la barve fraîche sur une peau parfaitement nettoyer, matin et/ou soir en massant délicatement votre peau pour faire pénétrer.

-Mettre dans sa crème, pommade ou lait avant de passer sur le corps donne un éclat naturel à votre peau

Pour la brûlure de dépigmentation, appliquer la barve sur les parties concernées les matins de préférence et les soirs au coucher.

Pour les chutes de cheveux,massez délicatement vos cheveux avec la base d’escargots laisser reposer 20 minutes et rincer à l’eau tiède

Mettre la coquille de l’escargot dans le feu. Ensuite, réduire la coquille en poudre. Cette poudre peut être utilisée pour : les blessures, vergetures,la carie dentaire,cicatrice de longue date et

tâche noir entre les cuisses .

En masque pour un visage éclatant et lise , mélanger à du miel brut et un peu d’aloès Véra.

Bonne chance !!!