Secteur de l’hôtellerie : ces métiers qui souffrent de la pandémie

Les acteurs du secteur de l’hôtellerie souffrent le martyr à cause de la pandémie du Coronavirus depuis bientôt quatre mois. Les hôtels, obligés de fermer, ce sont des mères et père de familles qui sont désormais sans «gagne-pain».

Barmen, cuisiniers, directrices de restaurant, gestionnaires d’hôtel, blanchisseurs, fleuristes, garçons de café, serveuses, agents d’entretien, agences de vente de billets d’avion, restauratrices… sont les acteurs de l’hôtellerie frappés de plein fouet par la Covid 19. Et la liste n’est pas exhaustive.

Ainsi, ce sont des centaines d’ de femmes et d’hommes qui sont au chômage depuis plusieurs mois. Une situation qui rejaillit directement sur les familles. Ainsi, face à la crise du Covid 19, des ménages vivent le calvaire. Difficile de se nourrir, de subvenir aux besoins des enfants et obligés de s’abonner à des cahiers de dettes, des parents semblent déboussolés dans un contexte où beaucoup de métiers et jobs sont au ralenti.

Gratien Faossi, est chauffeur dans l’un des hôtels de Cotonou. Très tôt le matin, il est déjà au boulot puisqu’il s’occupe des courses et divers approvisionnements pour la cuisine. Ce matin du samedi 27 juin, nous l’avons rencontré entrain de jouer à la belotte avec ses deux garçons au portail, histoire de se refaire les idées et ne pas se laisser absorber par l’inquiétude.

«J’espère que le Coronavirus sera bientôt un souvenir lointain et je reprendrai le travail. Depuis quatre mois, je suis à la maison et je m’ennuie sans pouvoir offrir à ma petite famille les commodités habituels». Dame Crespine, mère de trois enfants et agent d’entretien dans un hôtel de la place était au bord des larmes quand elle nous narrait son calvaire depuis l’avènement du Coronavirus.

«Mon activité dépend de l’ouverture des hôtels, agence de voyages et restaurants. Nous sommes une trentaine dans une structure et à tour de rôle on nous déploie dans les agences sous contrat. Depuis l’arrivée de ce virus bizarre qui tue, je suis au chômage et difficilement je nourris mes enfants. Au début, on a pensé que la pandémie n’allait pas durer mais aujourd’hui nous comptons les jours sans fin».

Cette situation engendre beaucoup de désagréments aux parents qui ne savent plus à quel saint se vouer. Juliano T. est fleuriste à Cadjèhoun. Il nous raconte aussi son désarroi: «il y a quatre mois que j’ai encore livré un pot de fleur dans un hôtel. C’était mon business. Livrer des fleurs de façon périodique aux restaurants et hôtels. C’était une activité qui marchait parce que j’avais une dizaine de contrat. Aujourd’hui c’est le statut quo. Et le pire, c’est que je ne sais si mes contrats déjà remplis seront soldés. J’ai une famille à nourrir et des enfants qui doivent terminer l’année et une partie de leur écolage m’attend encore».

Ces témoignages montrent combien le Coronavirus affecte les métiers liés à l’hôtellerie et révèlent combien il est difficile de se nourrir convenablement, de payer le loyer à bonne date, difficile d’assumer les besoins quotidiens de la petite famille. Ce qui créé un désarroi, une angoisse et un stress supplémentaire aux parents qui se sentent impuissants.

Et si les yeux de ses acteurs touchés par le Coronavirus étaient tournés vers le gouvernement, les mesures sociales qui sont entrain d’être prises risquent de laisser un grand nombre sur le carreau.

«Je ne compte pas trop sur les dispositions prises par l’Etat. Avec les communiqués et les conditions, c’est clair que nous autres petits blanchisseurs n’aurons rien. Nous faisons de la sous-traitance et personne ne nous reconnait», se désole papa Tobi, blanchisseur rencontré à Zogbo.

S’il y a donc bien une catégorie de foyer qui est à plaindre actuellement au Bénin, ce sont bien les ménages dont les chefs de familles travaillent dans l’un des secteurs liés à l’hôtellerie.

Par Anielle DAGBEWATO