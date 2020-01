Secteur Privé : naissance d’une nouvelle plateforme des organisations professionnelles

Le secteur privé béninois s’enrichit d’un nouveau creuset, la Plateforme Mutualisée de Services des Organisations Professionnelles (PMS-OP) créée entre huit organisations Professionnelles et dont les activités ont été lancées en décembre 2019 à Cotonou. La PMS-OP est une association à but non lucratif des organisations professionnelles qui partagent les mêmes objectifs de développement socio-économique du secteur privé. Elle est une structure technique d’appui aux membres des organisations professionnelles qui y adhèrent.

Portée sur les fons baptismaux en décembre dernier, la PMS-OP a pour objectifs : le développement des affaires à travers l’information sur les opportunités, les règles et procédures administratives et techniques, les sources et démarches de financement, la formation sur les thématiques aussi bien techniques que de gestion des organisations professionnelles et des entreprises, le dialogue public- privé, en vue de l’amélioration du climat des affaires au Bénin.

La cérémonie officielle de lancement des activités de la PMS-OP qui a eu pour cadre la salle Majestic de Cotonou, à cette occasion, a connu la présence des représentants des ministères et structures de l’Etat, des partenaires techniques et financiers et des acteurs du secteur privé.

Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie dont notamment celle du Coordonnateur du Projet d’Appui au renforcement des acteurs du Secteur Privé (PARASEP) monsieur Yves VAN FRAUSUM qui a dit toute sa joie de voir des organisations du secteur privé fédérer leurs énergies pour des services adéquats à leurs membres. Il a fait remarquer que le PARASEP accompagnera la PMS-OP pour l’atteinte de ses objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action.

Dans son discours la présidente du Conseil d’Administration de la Plateforme, Madame Moubaraka ADJAO AKINOTCHO a remercié ses pairs des autres organisations professionnelles pour la confiance placée en elle pour diriger la première mandature de la PMS.

Elle les a félicités pour avoir accepté le défi du rassemblement et de la mutualisation des actions pour un secteur privé plus dynamique aux côtés du secteur public.

Elle a ensuite annoncé les grands chantiers de la PMS-OP pour les mois à venir qui se traduisent par l’appui institutionnel aux membres, l’appui à la formation et à la mise à niveau, la recherche d’opportunités et de financements et l’accompagnement juridique et fiscal.

Signalons que la PMS OP compte à sa création huit organisations professionnelles (employeurs, femmes d’affaires, industriels, pme, jeunes chefs d’entreprises, artisans, investisseurs privés).

Par Falco VIGNON