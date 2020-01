Sécurité publique : les mesures prioritaires annoncées pour 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

Le budget de l’Etat exercice 2020 du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique a prévu d’importantes mesures en matière d’application de la loi au Bénin.

Dans le cadre de ce budget, il est prévu la construction de 144 commissariats de Police. Le document prévoit également la construction d’un quartier général moderne pour la Police républicaine, le recrutement de 600 élèves policiers ayant au moins le niveau baccalauréat, et l’acquisition de matériels roulant.

Pour réaliser tous ces projets, il faudra mobiliser la somme de 54.445.847.000 Fcfa, soit une augmentation de 39,30 % par rapport à 2019 dont le montant est chiffré à 38.918.349.000 Fcfa.