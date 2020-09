Selena Gomez fait des confidences touchantes sur sa santé mentale

Selena est de plus en plus honnête avec ses fans sur son parcours. Elle s’est confiée sur sa santé mentale lors d’une interview pour le magazine PEOPLE.

Selena Gomez vient de faire des confidences, et pas des moindres. Elle a raconté sans tabou les hauts et les bas qu’elle vit au quotidien. «Parfois, c’était un défi pour moi de même sortir du lit … [mais] au fil des ans, j’ai enfin trouvé mon rythme», a t-elle avoué à PEOPLE.

Demander de l’aide est inévitable d’après elle. En effet, sans l’appui de ses proches et des médecins, Selena avoue qu’elle serait encore à broyer du noir. «J’ai essayé une tonne de choses différentes, mais la seule chose que je n’ai jamais arrêté de faire est de demander de l’aide», dit-elle.

«C’était la partie la plus difficile, mais je crois vraiment que c’est pourquoi je suis plus forte. C’est la chose la plus importante au monde pour moi parce que c’est ma santé mentale». Aussi, elle donne ses secrets pour surmonter une journée difficile :

«La première chose que je fais est de trouver de l’espace seul, parce que j’ai tendance à me pousser pour ne pas avoir à penser à mes sentiments. Je vais aller dans ma chambre, me coucher, boire de l’eau et prendre quelques respirations profondes. Ensuite, si j’ai besoin d’un ami, j’appelle un ami. Si j’ai besoin de mon thérapeute, j’appelle mon thérapeute», confie-t-elle sans tabou.