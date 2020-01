Selon un diplomate palestinien, le plan Trump-Kushner autorise l’apartheid

Le plan de paix américain pour le Proche-Orient que Donald Trump doit dévoiler ce mardi autorise dans les faits le gouvernement israélien à instaurer un régime d’apartheid, selon le représentant de l’Autorité palestinienne en Grande-Bretagne.

«C’est une triste mascarade politique», a déploré mardi Houssam Zomlot, qui était auparavant chef de la mission palestinienne à Washington et conseiller stratégique du président Mahmoud Abbas. Le plan que Donald Trump doit dévoiler à midi, heure de Washington (17h00 GMT), n’exclut probablement pas la création d’un Etat palestinien, mais le réduirait à des «bantoustans» sans continuité territoriale en reconnaissant la pérennité des colonies israéliennes de Cisjordanie, a prédit le diplomate, interrogé par Reuters.

«C’est un Etat pour Mickey Mouse. Le 28 janvier 2020 restera la date à laquelle les Etats-Unis auront autorisé Israël à mettre en oeuvre un régime d’apartheid à part entière. Trump restera dans l’histoire comme celui qui a poussé Israël dans la mauvaise direction», a-t-il poursuivi.

Les détails du plan élaboré pendant deux ans sous la direction de Jared Kushner, gendre et conseiller du président des Etats-Unis, sont restés secrets, mais pour Houssam Zomlot, l’Autorité palestinienne n’a pas besoin d’en connaître toutes les dispositions pour savoir qu’il est inacceptable.

«Il n’y a rien au sujet de Jérusalem, rien sur les frontières de 1967», a-t-il déploré, évoquant le statut de la ville sainte et la restitution des territoires occupés par Israël depuis la guerre des Six-Jours, deux des points-clés du processus de paix, qui est au point mort depuis 2014.

Le texte devait en revanche autoriser l’Etat hébreu à conserver un grand nombre de colonies édifiées en Cisjordanie, et une bonne part de la vallée stratégique et fertile du Jourdain. «A midi aujourd’hui, Trump poussera Israël et Netanyahu à franchir le pas de l’apartheid», conclut Houssam Zomlot.