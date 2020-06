Sèmè-Podji : Jonas Gbênamèto prend officiellement les rênes

Désigné par les responsables de sa formation politique, le Bloc républicain (BR), le nouveau maire de la commune de Sèmè-Podji, Jonas Gbênamèto a pris fonction, ce mardi 09 juin 2020.

Charlemagne Honfo s’en va, Jonas Gbênamèto s’installe à la tête de la commune de Sèmè-Podji pour les six prochaines années. La passation de charges entre les deux maires sortant et entrant s’est déroulée dans une sobriété totale et dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19.

Au cours de cette cérémonie, le maire sortant a fait brièvement le bilan de sa gestion à la tête de cette commune. Il a remercié toute la population de Sèmè-Kpodji pour son accompagnement ainsi que les différents services de la mairie qui ont œuvré pour l’atteinte des objectifs.

Pour sa part, le maire entrant, Jonas Gbênamèto entend compter sur la collaboration de toute son équipe et l’accompagnement de la population pour la réussite de son mandat.

Pari gagné pour Jonas Gbênamèto

Le nouveau maire Jonas Gbênamèto était précédemment député à l’Assemblée nationale. Il avait démissionné pour les élections communales et municipales de mai dernier. Cette demisison avait suscité de vives critiques au sein de l’opinion.

Mais le rêve de Jonas Gbênamèto, celui de devenir maire de Sèmè-Kpodji est désormais une réalité. C’est donc la preuve qu’il reste et demeure un leader incontestable du parti Cheval blanc cabré de l’une des plus grandes communes du département de l’Ouémé.