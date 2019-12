Séminaire de formation en histoire digitale à Toucountouna : une initiative pour booster le développement économique local

Ce lundi 09 décembre 2019, la salle de réunion de la mairie de Toucountouna a servi de cadre pour le lancement du séminaire de formation en histoire digitale. Cette activité initiée grâce au partenariat entre la commune de Merelbeke et la commune de Toucountouna vise essentiellement à booster le développement de la commune.

Le séminaire de formation en histoires digitales est une activité initiée grâce au partenariat entre la commune de Toucountouna et la commune de Merelbeke en Belgique. Cette activité est initiée pour contribuer au développement économique de la commune de Toucountouna.

S’exprimant sur le sujet, le formateur principal Bart Vetsuypens, journaliste à l’ONG Comundos en Belgique, s’est exprimé en ces termes: Cet atelier renforcera vos compétences en communication, et plus particulièrement en éducation aux médias, en mettant l’accent sur la narration d’histoires novatrices.

Il a ajouté que cette formation va permettre d’en savoir plus sur la façon de faire une histoire inspirante, acquérir des compétences de base en photographie, acquérir des compétences pour analyser, écrire et parler le récit d’un thème ou d’un fait et entrer en débat avec vos «spectateurs», apprendre l’édition audio et vidéo avec un logiciel simple gratuit.

En plus de cela, il sera question de partager vos connaissances et votre vision avec d’autres sur la base de vos propres «médias» produits, d’acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître les fausses nouvelles, de renforcer la synergie entre les acteurs du Journalisme sans Frontières par le travail en réseau et l’apprentissage des histoires et les travaux des uns et des autres.

Dans le cadre de cette formation, Charlie Tissegueh, coordonnateur du projet état civil à la Mairie de Toucountouna a fait entendre que cette formation est venue à point nommé pour aider à réduire les nombreuses difficultés des communautés à la base, sur les problématiques telles que l’état civil, l’eau, l’agriculture et tous les autres secteurs qui sont des secteurs prioritaires dans la commune de Toucountouna.

Rôle des petits films dans le développement local

Les petits films pour lesquels les acteurs à divers niveaux de la commune de Toucountouna suivent une formation en histoires digitales a l’avantage de contribuer à régler les problèmes identifi és à la base, dans les endroits très reculés, très inaccessibles.

Ce genre de choses, une fois bien maitrisé, permet de mobiliser des ressources financières additionnelles pour réaliser telle ou telle activité au profit des communautés à la base, a déclaré Boukari Sahi, chef service affaires domaniales et environnementales (Sade) à la mairie de Toucountouna.

Pour réussir une telle activité, il faudra aussi maîtriser un logiciel en traitement d’images, le logiciel «wave», a déclaré un autre participant qui a requis l’anonymat.

«Moi je suis heureux que le partenariat Merelbeke-Toucountouna, soit dynamique et conduise à mettre sur pied ce type de formation qui soit de nature à contribuer à régler les petits problèmes qui pourraient contribuer à un développement intégral de nos communes à la base» a ajouté Ange Natte, gestionnaire du marché central de Toucountouna.

Il convient de préciser que le partenariat entre les communes de Toucountouna et Merelbeke en Belgique est en cours depuis 2016 et a abouti à plusieurs actions positives dont le zonage du marché central de Toucountouna.

Espérons que cette formation qui dure 4 jours, puisse contribuer à ce que les acteurs à la base puissent réaliser des petits films sur les différents problèmes sérieux qui se posent dans le vécu quotidien des communautés à la base.

Par Blaise TAMPOUNHOURO