Sénégal : 20 ans de travaux forcés requis contre une femme pour avoir rendu aveugles ses belles-filles

Accusée de coups et blessures volontaires commis sur des gamines ayant entraîné la cécité de celles-ci, dame Seynabou Ndiaye risque 20 ans de travaux forcés. C’est du moins ce qu’a requis le procureur de la Chambre criminelle de Dakar contre elle lors de sa comparution, ce mardi 11 février 2020, et 3 ans de travaux forcés contre son mari Modou Guèye.

Selon des médias sénégalais qui ont rapporté l’information, les faits remontent en mai 2015 où les victimes Fatou et Nogaye Guèye, étaient âgées respectivement de 5 et 3 ans. A l’époque, leur belle-mère, Seynabou Ndiaye, leur infligeait des actes de barbarie et de torture. Celle-ci, rapportent les médias, les battait avec un fil, leur donnait des coups de pied et cognait des fois leur tête contre le mur. Pis, elle leur donnait des coups sur le crâne avec un encensoir et leur versait du gasoil à la tête. Mais le clou, c’est quand elle leur aspergeait de la lessive en poudre (omo) dans leurs yeux.

Des actes qui ont rendu aveugles à jamais ces gamines. Tout ceci, face à l’indifférence de leur père, Modou Guèye, plusieurs fois interpellé sur les actes de barbarie qu’infligeait sa femme à ses enfants. Ne pouvant pas restés aussi longtemps insensibles à cette situation, les notables du quartier à Yeumbeul et beaucoup d’autres voisins ont saisi la brigade de ladite localité pour dénoncer cette barbarie.

Récit des victimes

A la barre, les victimes ont , à tour de rôle, relaté les sévices qu’elles ont subies de la part de leur belle-mère.

«C’est elle qui m’a infligé les nombreuses blessures qui sont sur mon corps. Elle nous battait alors qu’on ne lui avait rien fait. Nous vivions tous dans la maison avec ses enfants qu’elle ne battait pas, contrairement à nous. Elle nous frappait avec un fil ou avec ses mains. Elle nous bastonnait fréquemment. Parfois même, elle nous mordait. Elle mettait aussi de la poudre de lessive dans nos yeux. Elle mettait aussi du gasoil dans nos yeux et sur nos crânes. Et à chaque fois que je parlais de ces tortures à notre père, elle nous frappait quand il partait au travail. J’étais même hospitalisée à Diamniadio suite à mes blessures», a raconté la plus grande Fatou Guèye.

Et à sa petite Nogaye Guèye d’ajouter : «Elle nous frappait avec un fil. Ma tante cognait ma tête contre le mur. Elle mettait aussi de la poudre de lessive dans mes yeux. Elle a répété cet acte 2 fois sur moi. Cela faisait trop mal aux yeux et je n’arrivais pas à voir. Au moment où je vous parle, je ne vois rien. Elle en a aussi mis dans les yeux de ma grande-sœur, Fatou. Et avant qu’elle n’asperge nos yeux avec cette lessive en poudre, elle prenait le soin de le mélanger avec de l’eau. Elle nous faisait subir tout ceci dans sa chambre. Et on se mettait à pleurer. Ce, à l’absence de notre père qui ne venait que les samedis à la maison. On ne voyait même pas notre grand-mère».

Les révélations de la mère et du maître coranique des filles

Mariétou Ndiaye, mère des victimes, a déclaré que c’est après les tortures infligées aux filles par leur tante qu’elles ont commencé à avoir des crises d’épilepsie.

De son côté, le Maître coranique de la victime Fatou Guèye est revenu à la charge. « Fatou faisait des crises à chaque fois qu’elle venait à ses cours de Coran dans mon daara. Elle faisait 2 fois de suite des crises lorsqu’elle venait au daara. Et cela m’a étonné. C’est là que j’ai fait appeler leur belle-mère en lui faisant état de mon constat. Je lui ai confié que tout son corps avait des blessures. Et chaque jour, son corps présentait des blessures fraîches. C’est là que leur belle-mère m’a révélé qu’elle est tombée dans les toilettes, ce qui lui a occasionné ces blessures. Aussi, elle m’a confié qu’elle faisait des crises parce qu’elle ne prenait pas ses médicaments. Par la même occasion, je lui ai dit que Fatou n’avait pas de pain lorsqu’elle venait au daara, contrairement à sa fille Diatou qui était elle aussi mon élève. Les blessures de Fatou ressemblaient à celles d’une personne dont la tête était cognée sur du dur », a narré le maître coranique.

L’accusée tente de se justifier

D’après les médias, l’accusée, devant la barre, nie d’abord les faits mis à sa charge avant d’avouer «Tout ce qu’elles ont dit n’est pas avéré. Je n’ai jamais mis de la lessive dans leurs yeux. C’est ma fille de 17 ans qui leur faisait prendre le bain et non moi», s’est défendue d’abord l’accusée avant d’ajouter que «Les filles n’étaient pas aveugles lorsqu’elles venaient chez moi. C’est après qu’elle sont venues chez moi qu’elles ont contracté cette cécité. C’est la crise dont elles ont été victimes qui est à l’origine de leur cécité». Par ailleurs, poursuit-elle, «C’est mon enfant que je battais mais pas les filles. La blessure qui se trouve sur le dos de Fatou, c’est du “Ndoxu siti” et non une violence que je lui ai infligée. Nogaye Guèye, elle, s’est brûlée elle-même à son pied gauche avec l’encensoir ». Cette dernière a été confondue par les clichés faisant état des blessures des victimes et qui lui ont été montrés par le juge.

Plaidorie des avocats

Prenant la défense des victimes, Me Ibrahima Mbengue s’est interrogé sur l’avenir de celles-ci. «Elles étaient parties chez Seynabou Ndiaye en bonne santé et elles sont sorties de chez elle aveugles. Elle nous a restitué des fillettes aveugles», s’est-il indigné. Et de poursuivre : «Regardez ces têtes ! Regardez ces yeux hagards. Ce sont des enfants sous-alimentés. Il ressort du rapport du médecin qu’elles ont une cécité définitive. L’œil ne se vend pas. C’est Seynabou Ndiaye qui a empoisonné leur futur. Et même mariées, ces filles ne verront jamais le visage de leurs maris… Il faut la condamner elle et son mari qui a fui les débats à payer solidairement et à chacune des filles la somme de 250 millions».

Avocat de la défense, Me Abdoulaye Sène a contesté le rapport médical qui a été versé au dossier et a demandé une expertise médicale avant de solliciter la disqualification des faits en violences et voies de fait. «Il ne ressort pas de constatations du médecin que ce sont les coups que Seynabou Ndiaye avait infligés aux enfants qui sont à l’origine de leur cécité. Elle a reconnu avoir donné des coups pour les corriger et non pour leur nuire. Elle n’avait aucune intention de les maltraiter», a-t-il plaidé.

De lourdes peines pour les accusés

Les deux accusés risquent de lourdes peines. En effet, le procureur a sollicité 20 ans de travaux forcés contre Seynabou Ndiaye et 3 ans de travaux forcés contre son époux Modou Guèye. Ils seront définitivement fixés sur leur sort, 25 février prochain, jour du délibéré.