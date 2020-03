Sénégal : chute de 17% du secteur secondaire

Le secteur secondaire au Sénégal a enregistré une chute de 17% en variation mensuelle au mois de janvier 2020, comparé au mois de décembre 2019 où une embellie de 8,3% avait été enregistrée, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Cette structure lie la contreperformance à la fabrication de produits agroalimentaires (-24,1%), les activités extractives (-25,1%), la fabrication de matériels de transport (-70,4%) et la branche Filature, tissage et ennoblissement textile (-18,9%).

Toutefois, la construction (+8,6%) et la branche de production et distribution d’eau, assainissement et traitement des déchets (+5%) se sont bien comportées sur la période.

Sur une base annuelle, le secteur secondaire a enregistré un repli de 5%, au mois de janvier 2020, en liaison avec les contreperformances notées dans les activités extractives (-30,4%), la branche Travail du cuir, fabrication d’articles de voyage et de chaussures (-77,1%) et la métallurgie-fonderie et fabrication d’ouvrages en métaux (-32,6%).

En revanche, la construction (+6,5%), la production agroalimentaire (+2,1%) et le travail du caoutchouc et du plastique (+29%) se sont consolidés.