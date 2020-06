Sénégal : des militaires sénégalais perdent la vie au cours d’une mission

Ce lundi aux environs de 14 heure, un véhicule militaire sénégalais a sauté sur une mine anti-char, occasionnant plusieurs morts et blessés.

Deux militaires décédés et deux autres grièvement blessés.c’est le bilan de l’accident survenu ce lundi 15 juin 2020, entre Diagnon et Mbissine.

En effet, Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées, «suite à l’opération qui consistait à accompagner le retour des populations dans le secteur de Mbissine et lutter contre les trafics illicites et les bandes armées, que le véhicule militaire a sauté sur une mine anti-char.»

Les faits se sont passés à 14h17mn. Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à Ziguinchor.

Souligons que, les familles des victimes ont été informées et bénéficieront du soutien nécessaire du gouvernement à rapporté Senenews un site sénégalais.

Par Guy Stéphane AYEGBE