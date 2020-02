Sénégal : deux ans de prison requis contre un imam pour viol sur mineur suivi de grossesse

En attendant d’être fixé définitivement sur son sort, l’imam K. B. D. risque deux ans de prison. C’est du moins la peine requise contre lui, ce mardi 04 février 2020, par le procureur de la République du tribunal Correctionnel de Diourbel.

Selon le quotidien L’AS qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, les faits remontent à la veille du mois de ramadan dernier. Imam de son état, marié à deux épouses et père de quatre enfants, le présumé coupable K. B. D a violé et enceinté une mineure, la fille de sa voisine. Âgée de 14 ans, cette dernière a donné naissance à un garçon.

Devant la barre ce mardi, rapporte le média, le mis en cause a nié les faits de viol et de pédophilie qui lui sont reprochés. «Je jure sur le saint Coran que je n’ai jamais touché cette fille. On cherche à me nuire», a-t-il dénoncé. Dans son réquisitoire, apprennent les confrères, le procureur a écarté la thèse du viol et a requis deux ans de prison ferme contre l’imam pour pédophilie.

Il sera définitivement fixé sur son sort, le 18 février 2020.