Sénégal : hausse de 4,8% du fret de marchandises dans les aéroports

Le total de fret de marchandises acheminées à travers l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et les aérodromes secondaires du Sénégal a enregistré une hausse de 4,8% durant les 11 premiers mois de 2019 comparé à la même période de l’année 2018, selon les données établies par LAS (Limak Aibd Summa la société qui gère l’AIBD) et l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS).

Ce fret s’est établi à 32.952 tonnes contre 31.455 tonnes au terme des 11 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 1497 tonnes.

Durant cette période, le fret enregistré en arrivées au niveau des aéroports est plus important que celui répertorié au départ. Il se situe ainsi à 19.724 tonnes en 2019 contre 18.966 tonnes en 2018. Quant au fret enregistré au départ, il est de l’ordre de 13.222 tonnes contre 12.489 tonnes en 2018.

En glissement mensuel, le tonnage de fret suit la même tendance mensuelle (+4,7%), se situant à 2662 tonnes en novembre 2019 contre 2542 tonnes en octobre 2019.

Concernant les mouvements d’aéronefs recensés au niveau de l’AIBD et des aérodromes du Sénégal, ils sont en hausse de 2,6% durant les 11 premiers mois de l’année 2019 à 29.884 contre 29.135 un an plus tôt. Ces avions ont transporté durant cette période 2.387.353 passagers contre 2.239.579 en 2018, soit une progression de 6,6%.

Selon LAS et les ADS, durant la période sous revue, l’AIBD et les aérodromes du Sénégal ont plus transporté des passagers au départ (1.134.960 contre 1.051.545 en 2018) qu’à l’arrivée (1.094.091 contre 1.017.514 en 2018). Quant aux passagers en transit, ils se situent à 158.302 contre 170.520 en 2018 (-7,2%).