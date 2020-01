Sénégal-Turquie : une coopération orientée vers « l’action et le résultat» (Macky Sall)

Macky Sall, le président de la République du Sénégal a magnifié, mardi après-midi à Dakar, la bonne santé des relations entre son pays et la Turquie qui se matérialise par une coopération axée sur «l’action et le résultat».

Le chef de l’Etat sénégalais, s’exprimant lors d’un point de presse conjointement animé avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, a indiqué que la collaboration avec la Turquie, un «partenaire important» du Sénégal, est «dynamique».

Le président turc, après l’Algérie et la Gambie, est en visite officielle au Sénégal. Les deux parties ont procédé à la signature de sept accords portant notamment sur un mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un Centre culturel turc «Yunus Emre», un autre sur la coopération en matière de politique de la diaspora, un protocole d’accord de coopération entre la Direction des Archives d’État de la Présidence de la République de Turquie et la Direction nationale des Archives du Sénégal.

En outre, Dakar et Ankara ont inscrit l’éducation, le sport et la gestion des catastrophes dans leur champ de coopération. Dans son speech, Macky Sall a listé les multiples réalisations de la Turquie au Sénégal : le Centre international de Conférence Abdou Diouf (Cicad), l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD), Dakar Arena, l’hôtel Radisson de Diamniadio, le marché d’intérêt national, la gare des gros porteurs, la minoterie FKS, des centres de santé, des logements, etc.

Poursuivant, le président sénégalais a plaidé pour «la poursuite des efforts communs» afin d’intensifier davantage les échanges entre les deux Etats, non sans appeler de ses vœux «la pénétration de l’arachide du Sénégal dans le marché turc» après celui de la Chine ou encore de l’Europe.

Au total, 29 projets réalisés ou en cours de réalisation pour un montant 775 millions de dollars (460 milliards F CFA) ont été dénombrés en 2018 dans le cadre de la coopération sénégalo-turque.

Pour sa part, Recep Tayyip Erdogan a souligné que «la plupart des objectifs ont été atteints» les années précédentes. La Turquie partage «le même destin» avec l’Afrique d’après son président, d’où «l’approche humanitaire» qu’elle adopte dans ce continent.

Au-delà de leur tête-à-tête, les chefs de l’Etat sénégalais et turc ont présidé la cérémonie d’ouverture du forum économique entre des représentants des secteurs privés des deux pays.