Sénégal : un homme condamné à 3 mois ferme pour vol d’un sac de « Siddem »

Le tribunal de Mbacké a condamné un homme à 3 mois d’emprisonnement ferme pour avoir volé un sac de « Siddem».

Selon plusieurs médias sénégalais, les faits se sont déroulés au marché « Mbar ya », dans le quartier de Madiyana. Âgé de 27 ans, le prévenu M. S., tailleur de profession aurait soustrait frauduleusement un sac de « Siddem». Devant la barre du Tribunal départemental de Mbacké, rapportent les médias, ce dernier aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a tenté de justifier l’acte qu’il a posé par la faim afin de recouvrer sa liberté. Ce prétexte a été aussitôt battu en brèche par le juge.

« Si tu avais faim, tu devais mendier, au moins, au lieu de voler. De toute façon, on n’a plus ce problème à Touba parce qu’il suffit d’aller dans les maisons pour manger. Dis-moi que tu voulais vendre les jujubes », a-t-il répondu au mis en cause. De son côté, le procureur pense que les faits sont constitués et a donc requis 1 an dont 6 mois de prison ferme contre le prévenu.

Mais le voleur du sac de Jujubes sera finalement condamné à 3 mois ferme, lors du délibéré rendu par le tribunal.