Sénégal : une élève couche avec le fils du vigile contre des épreuves

Impliqués dans une affaire de fuite à un examen et de complicité de vol, les élèves et le fils du vigile du Cem Massamba Siga Diouf, auteur des faits, ont comparu ce mercredi 12 février 2020, devant le Tribunal de grande instance de Louga. Ce procès a connu une forte mobilisation de leurs camarades qui n’ont pas voulu se faire conter l’événement.

D’après les médias sénégalais qui ont rapporté les faits, le fils du vigile du Cem Massamba Siga Diouf aurait volé dans le bureau du Principal dudit Collège des épreuves pour les remettre à une fille en échanges de rapports sexuels. Devant la barre, ce mercredi, la jeune fille a évoqué les raisons qui l’ont poussées à coucher avec le fils du vigile en échange d’épreuves.

«Je n’avais pas une bonne moyenne en classe, c’est pourquoi lorsque C. D a proposé de me donner les épreuves de six matières (Math, Histo-Géo, Ic, Anglais, Français…), j’ai accepté, car je ne figure pas parmi les premiers de ma classe», a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle a transmise par la suite les épreuves à ses amies. A sa suite, le fils du vigile, principal auteur du vol a reconnu les faits qui lui sont reprochés. «J’ai volé les copies que j’ai filées à C. S., mais je voulais juste l’aider parce qu’elle m’avait fait comprendre qu’elle n’a pas une bonne moyenne», a-t-il expliqué tout en soulignant qu’il n’a jamais couché avec la jeune fille.

A cette audience, apprennent les médias, les différents témoins, notamment les trois élèves du Cem qui étaient entrés en possession des copies fuitées, ont tous pointé du doigt leur camarade.

Bien qu’il ait requis l’application de la loi, le Parquet a fait comprendre à la fille que le fait de coucher avec un homme en échange d’épreuves d’évaluation n’est pas honorable.

«Comment peut-on voler dans une école où son propre père officie comme vigile ? C’est un acte irréfléchi et maladroit», a plaidé l’avocat de la défense déplorant ainsi l’acte posé par l’auteur principal et ses complices. Il a également sollicité une application douce de la Loi pénale. Par ailleurs, l’Inspecteur d’académie de Louga qui avait porté plainte, informent les médias, s’est finalement désisté.

Il faut souligner que l’affaire est mise en délibéré au 19 février prochain.