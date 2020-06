Sénégal : une femme en état de grossesse, condamnée pour proxénétisme

Poursuivies pour diffusion d’images ou d’écrits contraires aux bonnes mœurs, de prostitution et non inscription sur le fichier sanitaire et de proxénétisme, F. Séne et S. Guéye ont été condamnées par le tribunal des flagrants délits de Dakar à trois mois de prison avec sursis.

Mère de 3 enfants et en état de grossesse de 7 mois, S. Guéye, ancienne prostituée a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour proxénétisme. D’après la presse sénégalaise qui a rapporté l’information, celle-ci avait pour rôle d’organiser les rendez-vous de F. Séne et d’accueillir les clients pour les faire entrer à tour de rôle dans “la chambre du bonheur’’.

Elle aurait reçu l’aval de son époux qui, à l’en croire, aurait récemment perdu son emploi. C’est donc cette activité de proxénétisme qui leur permet de pouvoir joindre les deux bouts.

Condamnée également à 3 mois de prison avec sursis, F. Séne était, pour sa part, poursuivie pour diffusion d’images ou d’écrits contraires aux bonnes mœurs et de prostitution. Elle avait créé un compte sur un site pornographique avec ses cordonnées en y mettant des messages et photos explicites, rapportent nos confrères.