Séparation des frères P-Square : enfin les vraies raisons !

L’écrivain nigérian Reno Omokri, a révélé sur son compte tweeter, ce qui est à base de la séparation des jumeaux Peter et Paul Okoye du groupe P-Square.

Dans sa publication, le juriste et ancien assistant de l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan a fait savoir que l’argent et les femmes peuvent séparer des jumeaux, en utilisant Peter et Paul Okoye.

Selon Reno Omokri, il n’y pas autre motif pour justifier la séparation des frères jumeaux si ce n’est que l’argent et les femmes. Ainsi, la séparation des frères jumeaux qui formaient autrefois le duo musical de feu P-Square serait-elle due à l’argent et les femmes.

«L’argent et les femmes peuvent séparer même des jumeaux. Pas besoin de chercher trop loin. Pensez à P-Square. Si vous voulez que votre fraternité et votre amitié durent, compartimentez votre vie. Ayez des frontières séparées entre l’amour et la vie financière et la famille et les amitiés», a tweeté l’écrivain Reno Omokri.

Money and women can separate even twins. No need to look too far. Think of PSquare. If you want your brotherhood and friendship to last, compartmentalise your life. Have boundaries between love and financial life separate and family and friendships#FreeLeahSharibu #RenosNuggets

— Reno Omokri (@renoomokri) January 7, 2020