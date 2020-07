Serie A : l’AC Milan corrige la Juve et CR7 !

Pour le compte de la 31e journée en Serie A, le club milanais a reçu la visite des hommes de Maurizio Sarri. Un vrai choc qui représente pour Zlatan Ibrahimovic et les siens un véritable règlement de compte à cause des résultats du demi-finale de la coupe d’Italie. Et la réponse servi a été très forte, l’AC Milan a traîné la Juve avec un score de 4-2.

En dépit de répondre à la Vieille Dame, l’AC Milan se doit aussi de remporter ce match afin de se rapprocher de la Lazio et d’échapper à l’Atalanta au tableau du classement.

Dans cette lancée, ils ont mis la pression sur leur visiteur en trouvant le chemin des filets à la seconde partie sur un pénalty transformé par le vétéran Suédois, Zlatan Ibrahimovic à la 62e minute après avoir subit les maltraitances de la Juve qui les avaient déjà permis d’inscrire deux buts grâce à A. Rabio (47e) et Cristiano Ronaldo (53e).

Sur ce 2-1, les Milanais ne relâchent rien vu que la mission est loin d’être accomplie. À la 66e et à la 67e minute, ils ont pu arriver à surclasser leur vis à vis en renversant la tendance grâce à F. Kessié et Rafael Leão (3-2). Et ce n’est pas fini, pour définitivement rendre le coup à la Juve, les Milanais ont enfoncé le clou par un quatrième but venu de A. Rebić à la 80e minute (4-2).

Maintenant, l’AC Milan pourra bomber le torse quand il est face à la Vieille Dame. Le règlement de compte a été parfait. Ceci les a permis aussi de se rapprocher de la Lazio qui a perdu son match de ce soir contre Lecce.

Mais malgré la défaite, la Juve détient une large différence sur la Lazio et tient toujours la tête au classement.