Serie A : magnifique retour de Naples !

Après avoir remporté la coupe d’Italie contre la Juve, les napolitains n’arrêtent pas de montrer leur dévouement. Et ce soir encore, en déplacement sur la pelouse de Hellas Verona, la Napoli a affirmé son retour à la Série A en battant son vis à vis par un score de 2-0.

Dès la 37e minute, le Naples concède un corner qui par la suite est transformé par Matteo Politano. Sur le coup, Arkadiusz Milik profite d’un bon geste de tête pour ouvrir le score (38e; 1-0)

Cependant, les locaux ont tout essayé pour revenir au score avant la pause. Miguel Veloso du pied gauche de l’extérieur de la surface de réparation envoie un bombazo, mais stoppé par la défense napolitaine(43e). Ensuite, le tir de Piotr Zielinski du pied gauche de l’extérieur de la surface de réparation fut aussi contré et repoussé par la barrière défensive (45+4).

À la reprise, les deux équipes ont multiplié les occasions de tentatives, l’un pour égaliser et l’autre pour doubler la mise. Le bras de fer a perduré jusqu’à la 90e minute quand Hirving Lozano inscrit le second but pour mettre le Naples à l’abri. Un but marqué par une action de la tête sur une passe décisive de Faouzi Ghoulam par le biais d’un centre sur corner.

Le score restera donc intact jusqu’à la fin de la rencontre. La Napoli au terme de cette 27e journée compte 42 points et se pointe à la 6e place de la Série A.