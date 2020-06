Sessimè : la chanteuse s’est dévoilée en bikini sexy au bord de la piscine

View this post on Instagram

Non tu ne peux pas! Non tu ne dois pas! Non il ne faut pas! Non si Non ça … Pourquoi vouloir être droit(e) aux yeux de cette société ? On devrait s'assumer comme on est … ne t'excuse pas pour tes choix de vie … ne sois pas gêné(e) d'être qui tu es et de ne pas faire comme les autres … ils te conseillent à n'en point finir sur ce que tu dois faire porter ou comment te comporter mais qui les conseille eux ? Ont-ils été à l'école de la vie avec des diplômes de maîtrise et de doctorat de vie et de bonne conduite dans la société ? Si personne ne détient une attestation de réussite de vie et que dans le couloir de la mort on est seul(e) face à son sort alors dans le couloir de la vie on devrait aussi être capable de vivre pour soi POINT! Gardez vos préjugés pour vous MERCI 🙏 Maillot 👉🏾 @nanawax Makeup @stephy_guedou Shot @ola_prod_photography Coiffure @saphirmakeupandhair #FanaFanaLady #ModernAmazon #AccroAlaVie