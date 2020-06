Séville – Barcelone : l’intervention fantastique de Jules Koundé sur le coup franc de Messi !

Pendant le derby de ce soir opposant le FC Séville et le FC Barcelone, le jeune joueur franco-beninois a fait parler de lui. Jules Koundé a évité le but de Leo Messi suite à son coup franc pendant le match Séville-Barcelone.

Ce soir, les catalans ont joué toutes les cartes qu’il faut pour remporter la victoire, mais la défense du FC Séville s’est défendue comme elle peut. Ils n’ont fait cadeau d’aucune occasion favorable pour les pépites de Quique Setién.

Jules Koundé s’est catégoriquement imposé dans la surface défensive. Surtout sur un coup franc de Lionel Messi, qui passe par-dessus le mur d’une bombazo du gauche et Jules Koundé s’envole devant sa ligne de but et détourne le ballon de son chemin ! Un geste incroyable imposé à tant.

Munir, tumbado en el suelo y Koundé, abandonando la barrera para cubrir el palo. Así defendió el Sevilla el tiro libre de Messi. #VolverEsGanar pic.twitter.com/rVdco0LLNM — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 19, 2020