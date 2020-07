Sexualité : atteindre l’orgasme avec une bonne méditation,un fantasme !

Si la méditation a longtemps été considérée comme une pratique de concentration aidant à se déstresser , aujourd’hui il urge de notifier qu’elle aide bien à une sexualité saine. Ce serait même mieux de dire qu’elle stimule la libido et booste le plaisir sexuel.

C’est dire que la méditation a un impact positif sur l’orgasme féminin. Plus que jamais, les pratiques de pleine conscience, l’exercice de concentration, le yoga sont donc à privilégier chez les femmes.

En effet, plusieurs études ont démontré qu’il existe une corrélation indéniable entre ces pratiques et le sexe car être en phase avec son corps aiderait à améliorer le sens du toucher et atteindre facilement l’orgasme.

D’ailleurs, pour des femmes ayant des antécédents libidinales , une bonne méditation leurs sera bénéfique à travers une amélioration de la réponse entre l’excitation sexuelle et la réponse génital.

Toutes ces conclusions ont été faites à partir du constat selon lequel les femmes pratiquant la méditation sexuelle atteingent facilement l’orgasme.

Comment la méditation aide-t-elle à booster la sexualité ?

Pour tenir une relation sexuelle et bénéficier du plaisir sexuel, il s’agit pour la femme d’avoir l’esprit au bon endroit et au bon moment. Autrement dit, il s’agit pour la femme de vivre le moment précis de se l’approprier et de ne penser rien qu’aux sensations du corps, le plaisir d’être avec l’autre au cours de l’acte. On parvient à faire cette expérience seulement avec une bonne méditation. En effet la méditation permet d’être concentré sur une activité. Ainsi donc, lorsque vous vous focalisez sur le plaisir, vous l’intensifiez et recevez toutes les sensations possibles. Si les femmes atteignent difficilement l’orgasme d’après Boston, hypnothérapeute cognitive c’est parce quelles « ont la tête ailleurs pendant le rapport sexuel». Les femmes sont donc distraite au cours de l’acte. La méditation, cette pratique mise en valeur pour aider les femmes à atteindre l’orgasme plus intensément a agi à relever nombreuses femmes souffrant de traumatisme, des séquelles du viol , des disparités entre les organes clitoridiennes et vaginales.

Monique, jeune fille ayant subi un traumatisme sexuel pendant son enfance raconte « c’est grâce à une concentration positive de l’esprit que j’arrive à jouit pleinement de mon homme. Avec ça , j’envoie loin de moi toute conception négative à propos de la sexualité».

Dans le cas où les femmes souffrent de disparité entre le clitoris et le vagin ,il est impossible pour la femme de jouir par la pénétration. L’anatomie joue ici un rôle-clé. Elles doivent méditer à travers une pénétration lente afin d’avoir une connexion entre les organes génitaux et le cerveau, ce qui fait partie intégrante de l’orgasme.

« La méditation participe au processus de guérison d’une femme en l’invitant à revenir sur sa relation avec son corps, ses sentiments et les pensées qu’elle pourrait essayer de refouler ou dont elle voudrait s’échapper.»