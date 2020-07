Sexualité : faire jouir sa femme, des secrets à découvrir

Les rapports sexuels, c’est une partie de jouissance qui renferme et les caresses et la pénétration. Lorsqu’on s’y prends mal, la pénétration est douloureuse et pas du tout jouissive pour la femme.

Le présent article de Bénin24Tv s’intéresse aux détails importants pour faire vivre pleinement ce moment d’intimité à sa partenaire.

Les «vas et viens»

Dans le feu de l’action, les hommes se lancent dans un vas et viens profond et intense pensant donner du plaisir. C’est grave ! Cela ne procure pas autant de plaisir qu’ils imaginent.

En effet, lorsque c’est fort et brutal, le clitoris ne se trouve pas stimuler alors que pour un plaisir le clitoris ça, s’effleure, se caresse, se tortille et se stimule. C’est pourquoi, il est important d’opter pour un mouvement doux, langoureux avec des vas et viens circulaires ou encore mi superficielle- mi profond. En tout cas, à vous de contrôler le rythme.

Changement de position:

Ce que vous devrez savoir à propos, ce n’est pas bien de le faire très régulièrement. Il ne s’agit pas de changer régulièrement de position pour offrir l’orgasme.

En effet, avant d’atteindre l’orgasme, les femmes prennent entre 20 et 45 minutes. En changeant trop de position vous risquez ne pas la faire jouir. Peut-être, lorsque pendant 20 min au moins, vous remarquerez qu’elle ne prend pas son pied, c’est possible de changer. Mais quand elle prend pleinement plaisir dans la position, ne dérangez surtout pas. Continuez!

Être en communion avec sa partenaire :

Rester connecté à sa partenaire, c’est très important même si assez d’hommes l’ignorent. Prenez l’habitude pendant l’acte de dévorer du regard votre copine. Admirez son physique, soufflez lui des mots et conszcrez vous à elle. Inspirez et expirez au même moment qu’elle. C’est drôle mais existant. Cela rend en effet la femme décontractée et accessible à la pénétration.

Les femmes, elles aussi ont un devoir à remplir pour faire vivre parfaitement l’acte à l’homme. On y reviendra dans un prochain article. Restez abonné !