Sexualité: les seins, des boutons érogènes de plaisir à savoir explorer

Lécher, sucer, presser…sont là quelques manières permettant de donner du plaisir à une femme par le bon maniement de ses seins. D’après le docteur Leleu, les seins ont la particularité d’être la partie du corps féminin où la peau est la plus douce et fragile, et qui à ce titre est un véritable endroit à frissons. D’ailleurs 8 femmes sur 10 adorent être touchées à ce niveau car à en croire Monique, une jeune femme de 22 ans, sentir la fraîcheur de la langue et la paume de main malaxer ses seins, c’est d’énormes sensations qu’elle ne saurait décrire avec des mots.

Caresser les seins, comment s’y prendre ?

Après le baiser, la caresse des seins est la plus apte à conduire vers de véritables feux de désir et de plaisir, d’autant qu’elle met en émoi simultanément vulve et vagin. Caresser un sein, c’est un art, bien plus qu’il n’y paraît ou ce que la pornographie pourrait laisser croire. Chaque caresse et prise en main va être appréciée différemment par les femmes, selon l’habilité du partenaire, l’humeur du moment, et leurs préférences bien sûr.

Il existe certaines femmes qui adorent les préliminaires en douceur et qui préfèrent alors une caresse douce, frôlant le téton et dessinant ainsi progressivement des seins qui se dressent. Il y en a d’autres qui, conquises par une excitation soudaine, vont désirer que leurs seins soient pris à pleines mains, palpés avec ferveur mais avec délicatesse.

L’essentiel, c’est la connaissance de soi et de sa partenaire, apprendre ce qui lui fera gémir ou hurler de plaisir quand les seins s’offrent à l’amour avec amour. Il n’y a pas de beaux ou moches seins pour l’amante qui s’offre avec passion.

Petits ou gros: il faut en être fier

Le sein évolue avec la vie de la femme, à chaque femme et chaque âge se vit un apprentissage différent de ce bijou. Le plus important, c’est d’accepter ce changement en tant qu’homme. Qu’il soit petits, gros, ferme ou molle il revient à la femme de se valoriser et s’y conformer. Attention, les hommes, ne vous ruez pas sur les seins en les pelotant avidement, faites les danser dans vos mains, dans votre bouche et avec votre langue. Du bout de la langue à une vraie succion, prenez le temps de les éveiller, car plus vous y consacrez du temps, plus ils vous accompagneront tout au long du voyage.

La fine lingerie, pour mettre les seins en valeur

Oui! Les seins méritent d’être mise en valeur, il faut alors une lingerie fine, extra sexy. Mettez des décolletés, laissez votre poitrine à moitié découverte. Bipez-le, cela le motivera plus à partager ce moment de plaisir et aiguisé son désire de toucher ces trésors avec attention.

Rappelez-vous ! Chaque femme est spéciale, vous êtes le résultat de la volonté divine incarnée, ignorez alors ce que votre partenaire aime ou n’aime pas de vos seins. Abandonnez-vous aux tendres caresses de votre chéri et jouissez. Dites montrez lui, là et quand le plaisir est décuplée. C’est seulement de cette façon que vos deux corps pourront vivement s’accorder pour cette merveilleuse danse de plaisir.