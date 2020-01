Shakira n’épousera jamais Gerard Piqué. voici la raison

Lors d’une interview accordée à la chaîne CBS News sur l’émission «60 Minutes», l’interprète de de Waka Waka a révélé pourquoi elle n’épousera jamais le défenseur Barcelonais Gerard Piqué.

En couple depuis 2010, Shakira n’a visiblement aucun projet de mariage avec le footballeur bien qu’ils aient déjà ensemble deux enfants: Milan, 6 ans et Sasha, 4 ans.

La chanteuse de 42 ans a confié qu’elle ne voulait pas épouser le père de ses enfants. Shakira préfère que ce dernier continue à la considérer comme sa petite amie plutôt que comme sa femme car elle craint que le mariage change leur relation.

«Le mariage me fait très peur, je ne veux pas que Gerard me voit comme “LA femme”, je préfère qu’il me considère comme une petite amie… Vous voyez? Le fruit encore défendu. Je veux qu’il reste alerte et qu’il pense que tout est possible selon son comportement», a expliqué l’interprète de Waka Waka.

C’est d’ailleurs durant le tournage du clip de ce titre qu’elle a rencontré l’homme de sa vie. «Je l’ai vu sur la vidéo et je me suis dit qu’il était mignon et quelqu’un nous a présentés», a précisé l’artiste.