Shanna Kress : la bombe s’est affichée topless avec un body painting ultra sexy !

Shanna Kress a gâté ses fans sur Instagram ! La bombe a partagé une vidéo très sexy de son dernier body painting. Elle s’affiche alors topless en chantant du Beyoncé ! De quoi rendre fous ses fans !

La candidate de télé réalité a donc filmé les coulisses de son make-up. Elle explique : «J’ai fait ce makeup body painting sur tiktok. Cela m’a pris 3h ! J’adore Spiderman!»

Shanna Kress s’affiche alors topless avec un make up Spiderman. Nous pouvons la voir se peindre le torse et le visage. Et c’est torride !

Shanna Kress dévoile ensuite le résultat de son travail en chanson. La bombe s’éclate sur un tube de Beyoncé. Cette dernière chante et entame même une chorégraphie très sensuelle. On adore !

Les internautes n’ont pas pu résister au charm de Shanna. Il faut dire que la star est ultra sexy ! Et son body painting a fait l’unanimité !

L’ex de Thibault Garcia a ainsi récolté plus de 30 000 j’aimes en quelques heures seulement. Mais ce n’est pas tout ! Elle a aussi reçu des centaines de compliments.

«Époustouflant ! Tu es canon !», «Whaou ! C’est parfait«, «Tu es parfaite !», «Continue comme ça, c’est sublime» peut-on ainsi lire dans les commentaires. De quoi faire plaisir à la bombe !