Shannen Doherty : l’actrice refuse de se lasser abattre par le retour de son cancer

Shannen Doherty a tenu à rassurer ses fans suite à l’annonce de l’aggravation de son cancer du sein. La star de Beverly Hills a exprimé ses craintes mais aussi ses espoirs dans un post déchirant publié sur Instagram en début de semaine.

«Je veux tous vous remercier pour votre amour, vos prières et votre soutien, a écrit l’actrice. Je traverse un moment particulier actuellement et j’ai l’impression de ne pas avoir complètement les pieds sur Terre. Dire que je suis stressée est un euphémisme. Dire que je suis en lutte est léger.»

Faire face

«Mais… Je crois que je vais retomber sur mes pieds. Je vais creuser profondément pour trouver la force intérieure dont j’ai besoin pour faire face, a continué Shannen Doherty. Je prie pour le faire dans la dignité et la grâce. J’ai tellement à dire. Tellement à partager. Et je vais le faire. Pour l’instant… sachez combien vous m’aidez à me battre.»